NATO droht ein böses Erwachen

Nordkorea liefert an Russland mehr Raketen als die USA an die Ukraine. Von den nur 18 gelieferten deutschen Leopard-Panzern ist die Mehrzahl schon in Reparatur. In der Ukraine fehlen an allen Ecken und Enden Waffen, die der russischen Feuerwalze Paroli bieten könnten. Russland hat trotz Sanktionen seine Rüstungsindustrie auf Volldampf hochgefahren. Diese war auch nie „eingemottet“.