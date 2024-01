Strenge Auflagen lassen Faschingsparty platzen

Ried unterstützt Landjugend

Das Aus in der Faschingshochburg Kirchdorf schlägt vielerorts hohe Wellen. Auch in Ried/Innkreis, wo nach vielen Jahren die Landjugend am 28. Jänner wieder einen Umzug organisiert und auf die Unterstützung der Stadt bauen kann. Bürgermeister Bernhard Zwielehner (VP): „Wir kümmern uns um den Ordnungsdienst, der Bauhof hilft auch mit. Aber auch wir haben mit den Auflagen zu kämpfen. Es ist bedenklich, wenn deshalb Veranstaltungen wie Faschingsfeiern nicht stattfinden können.“