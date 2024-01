„Fat Cat Day“: „Es gibt Wichtigeres als Geld“

Laut einer Berechnung der Arbeiterkammer Wien verdienen die Vorstandsvorsitzenden der größten österreichischen börsennotierten Unternehmen bereits am 8. Jänner - der somit zum „Fat Cat Day“ wird - das mittlere Jahreseinkommen der durchschnittlichen Arbeitskraft in Österreich. Was die Community dazu zu sagen hat, lesen Sie hier