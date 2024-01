Topmanager verdienen Jahresgehalt in Tagen

Die AK stützt sich bei ihrer Berechnung auf die Methode des britischen Think Tanks „High Pay Center“. Dort geht man davon aus, dass ein CEO im Schnitt zwölf Stunden pro Tag arbeitet und sich nur an jedem vierten Wochenende freinimmt. Dazu kommen zehn Urlaubs- und neun Feiertage. Ein Manager arbeitet demnach an 320 Tagen insgesamt 3840 Stunden im Jahr.