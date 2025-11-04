Dornauer: Platter als nächster Bundespräsident?

„Bekanntlich werden nur der Bürgermeister und der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt – vielleicht bleibt also noch ein Kapitel offen“, schreibt Dornauer in einem Posting auf seiner Facebook-Seite, in dem er Platter zur höchsten Auszeichnung des Landes Tirol gratulierte. Der 71-Jährige war in seiner politischen Laufbahn Bürgermeister, Landes- und Nationalrat, Minister und schließlich Landeshauptmann – „eine politische Laufbahn, wie sie in Österreich ihresgleichen sucht“, meint Dornauer.