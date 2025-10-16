Jetzt neu: Ihr Thema als Debatte auf krone.at!

Vorteilswelt
16.10.2025 12:57
Die Stimme Österreichs
Die Stimme Österreichs(Bild: Krone KREATIV)

Unsere neue Community feiert den ersten großen Erfolg: Bereits ein Tag nach unserem Start von „Die Stimme Österreichs“ wurde ein Leser-Vorschlag zu einer offiziellen Debatte in unserem neuen Portal! Erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Vorschlag Tausende von Lesern erreichen und die Agenda selbst bestimmen können.

Die neue „Stimme Österreichs“-Community auf krone.at ist erst seit gestern live, und schon sehen wir, wie aktiv und themenhungrig unsere Leserinnen und Leser sind! Neben vielen tollen neuen Funktionen, die den Austausch interaktiver gestalten, ist das Herzstück unser neues Debatten-System.

Und das Wichtigste: Die allererste, von einem User vorgeschlagene Debatte hat genügend Unterstützung aus der Community erhalten und wurde soeben von unserem Team live geschaltet!

Wir setzen auf eine neue und innovative Möglichkeit, um eine lebendige und qualitativ hochwertige Debattenkultur zu fördern. Das Besondere daran ist, dass Sie nicht nur über unsere Artikel mitdiskutieren, sondern die Themen für unsere großen Pro-&-Contra-Diskussionen selbst bestimmen können.

So funktioniert‘s:

  1. Debatten vorschlagen: Haben Sie eine Frage, die Ihnen unter den Nägeln brennt? Einen Konflikt, der dringend diskutiert werden muss? Reichen Sie Ihren Vorschlag ein.

  2. Abstimmen und unterstützen: Geben Sie den Vorschlägen, die Sie für am wichtigsten halten, Ihre Stimme und verhelfen Sie ihnen so zum Aufstieg.

  3. Themen werden zur Debatte: Erreicht Ihr oder ein anderer Vorschlag die notwendige Community-Unterstützung, wird er zu einer öffentlichen krone.at-Debatte und tausende Leser tauschen sich darüber aus.

Leser-Debatte von User „flummi“
Der erste User-Vorschlag, der es zur offiziellen Debatte geschafft hat, greift ein hochaktuelles und sensibles gesellschaftliches Thema auf und beweist, dass unsere Community bereit ist, über wichtige Fragen zu diskutieren:

Braucht es eine Verschärfung der Strafen gegen Kindesmissbrauch?

Tauschen Sie sich jetzt darüber aus, teilen Sie Ihre Argumente und lesen Sie, was die Community dazu sagt.

Mitmachen und mitbestimmen!
Lassen Sie sich diesen Erfolg nicht entgehen. Nutzen Sie die neuen Funktionen, werden Sie zum Themen-Macher und bringen Sie IHR Anliegen auf die große Bühne. Wir freuen uns auf Ihre Wortspenden.

Porträt von Peter Zeilinger
Peter Zeilinger
Folgen Sie uns auf