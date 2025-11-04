Salzburgs Zoo-Legende hätte Winter nicht überlebt

Aragon galt als sehr ruhig und besonnen. „Ihm ist nichts abgegangen. Er musste keine Revierkämpfe austragen und hat es einfach schön gehabt.“ Natürlich sei er nicht aus Plüsch gewesen und hätte gefährlich werden können, aber: „Eigentlich wollte man ihn nur umarmen und kuscheln, so lieb wie er ausgesehen hat.“