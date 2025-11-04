„Natürlich will ich es in das Finale schaffen“

„Natürlich will man zwei Durchgänge fahren und es ist auch mein Anspruch, mich fürs Finale zu qualifizieren. Umso größer war bei mir anfangs der Ärger, dass ich den zweiten Durchgang in Sölden um 0,18 Sekunden verpasst habe“, gibt die Auerin Victoria Olivier unumwunden zu. Mit etwas Abstand kann die 21-Jährige ihrem ersten Start beim Weltcupopening am Rettenbachferner aber auch etwas Positives abgewinnen. „Dafür, dass ich nach meinen gesundheitlichen Herausforderungen in Südamerika erst Anfang Oktober so richtig starten konnte, war die Leistung und das, was ich mir in der kurzen Zeit erarbeitet habe, schon ganz in Ordnung. Wenn ich mit der Vorgeschichte den Cut nur knapp verpasse, ist das eigentlich schon ein gutes Zeichen.“