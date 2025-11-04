Dieses unbeschriebene Blatt kann giftig sein!

Bislang irrt Red Bull Salzburg im Dschungel der Europa League nur so umher. Drei Spiele, drei Niederlagen – das ist die desolate Bilanz der Bullen. Am Donnerstag (18.45 Uhr, live auf Sky) stoßen Trainer Thomas Letsch und Co. auf ein unbeschriebenes Blatt: die Go Ahead Eagles. Diese sind in der niederländischen Stadt Deventer beheimatet und feierten in der abgelaufenen Saison den Pokalsieg. Viel mehr ist in Österreich aber nicht bekannt ...