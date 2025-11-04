Dieses unbeschriebene Blatt kann giftig sein!

Am Donnerstag bekommt es Red Bull Salzburg am vierten Spieltag der Europa League mit der großen niederländischen Unbekannten Go Ahead Eagles zu tun. Die Bullen müssen aber gewarnt sein. Das weiß ein echter Experte, der den Klub aus Deventer täglich betreut, nur zu gut.
Bislang irrt Red Bull Salzburg im Dschungel der Europa League nur so umher. Drei Spiele, drei Niederlagen – das ist die desolate Bilanz der Bullen. Am Donnerstag (18.45 Uhr, live auf Sky) stoßen Trainer Thomas Letsch und Co. auf ein unbeschriebenes Blatt: die Go Ahead Eagles. Diese sind in der niederländischen Stadt Deventer beheimatet und feierten in der abgelaufenen Saison den Pokalsieg. Viel mehr ist in Österreich aber nicht bekannt ...
