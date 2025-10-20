Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier wirds musikalisch

Mein Ohrwurm des Tages

Community
(Bild: stock.adobe.com – Antonioguillem )

Musik verbindet! Welches Lied geht Ihnen heute nicht aus dem Kopf? Egal, um welches Genre es sich handelt, ob Pop, Rock oder Schlager, teilen Sie mit der „Krone“-Community Ihren aktuellen Lieblingshit. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit dem einen oder anderen Geheimtipp in puncto Musik. 

0 Kommentare

Sie haben kommentiert, und wir haben zugehört! Wir haben aus den zahlreichen tollen Musikvorschlägen eine Community-Playlist erstellt, Sie können hier auf Spotify reinhören!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Mother‘s Baby“
Wenn das Wunschkind zum Albtraum wird
Folge von Montag
Schlechte Zeiten für den inneren Schweinehund …
Folge von Sonntag
Aktiv und gesund durch den Herbst – mit Philipp!
Im flotten Wordrap
Gabalier ganz privat: Erster Kuss & Kindheitstraum
Folge von Samstag
Wir tanken Energie und Kraft für unser Immunsystem
Mehr Forum
Forum
Der Fall Benko: Was sollten wir daraus lernen?
Forum
Mülltrennung: Wie gewissenhaft sind Sie dabei?
Jetzt debattieren!
FPÖ und Grüne: Geht Freundschaft trotzdem?
Forum
Supermarktepidemie: Wie viel ist zu viel?
Frage der Woche
Haben Sie sich schon privat behandeln lassen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
93.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
85.688 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
79.411 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Community
Leser am Wort
Jetzt neu: Ihr Thema als Debatte auf krone.at!
Neue „Krone“-Community
Das sind Ihre brennendsten Fragen!
Hand aufs Herz
Kinderwunsch: Hat es bei Ihnen sofort geklappt?
Forenecho
Nur noch digital: „Warum wird Vignette teurer?“
Forenecho
„Die Würstel in der EU befassen sich mit Würstel“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf