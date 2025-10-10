Supermarktepidemie: Wie viel ist zu viel?

Österreich ist mit 60 Filialen pro 100.000 Einwohner doppelt so gut mit Supermärkten ausgestattet wie der Durchschnitt Europas. Aber sind so viele Supermarktfilialen überhaupt notwendig? In Ländern mit einer schlecht ausgebauten Handelsstruktur zieht sich der Markt immer mehr in den Onlinehandel zurück. Was ist uns als Kunden wichtiger: Gute Preise oder Komfort?