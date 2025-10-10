Supermarktepidemie: Wie viel ist zu viel?

Die Lebensmittel werden immer teurer und der Einkauf immer mehr zur Herausforderung. Viele sehen als einen Grund des Preisanstiegs die hohe Filialendichte mehrerer Supermarktketten. Haben wir zu viele Supermärkte in Österreich, und würden Sie einige Geschäfte im Grätzl aufgeben, um den Preis zu senken?
Österreich ist mit 60 Filialen pro 100.000 Einwohner doppelt so gut mit Supermärkten ausgestattet wie der Durchschnitt Europas. Aber sind so viele Supermarktfilialen überhaupt notwendig? In Ländern mit einer schlecht ausgebauten Handelsstruktur zieht sich der Markt immer mehr in den Onlinehandel zurück. Was ist uns als Kunden wichtiger: Gute Preise oder Komfort?
Wie viele Supermärkte gibt es in Ihrer Umgebung? Sind Sie mit der Dichte zufrieden? Wie viele Filialen sind tatsächlich notwendig? Teilen Sie Ihre Meinungen zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren!
Kommentare
