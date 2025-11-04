„Wenn man SPÖ spaltet, bleiben zwei Sekten übrig“

„Wie lange hält das die SPÖ noch aus – und wie lange die Regierung?“ Mit dieser provokanten Frage im aktuellen Politik-Duell bringt Andreas Mölzer die Stimmung in der Sozialdemokratie auf den Punkt. Die Partei steckt im Umfragetief, Parteichef Andreas Babler zunehmend unter Druck. „Jeder Auftritt, den er absolviert, lässt noch weniger Zustimmung erwarten. Vor allem seine Antworten zu den Kosten des neuen SPÖ-Senders waren bedenklich – dreimal hin und her, am Ende wusste er es nicht“, kritisiert Eva Glawischnig. Mölzer geht noch weiter: „Wenn man bei 17 Prozent steht und sich dann spaltet, bleiben am Ende zwei Sekten übrig. Die einstige Volkspartei SPÖ – von Victor Adler bis Bruno Kreisky – ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst.“ Das und weitere Themen sehen Sie im Video oben!