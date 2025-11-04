20-Jähriger stach am Reumannplatz zu – keine Haft

Was der Verteidiger als „eine spontane Schlägerei und dann kam es dazu, dass jemand eine schwere Körperverletzung erlitt“ bezeichnet, qualifiziert die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord: „Wenn die Rettungskette nicht so gut funktioniert hätte, würden wir hier wegen vollendeten Mordes sitzen.“ Dem 20-Jährigen drohten bis zu 20 Jahre Haft. Schlussendlich wurde der junge Mann nicht wegen Mordversuchs, sondern wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Zehn Monate bedingt, er muss somit nicht in Haft.