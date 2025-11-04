Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Waffenverbot

20-Jähriger stach am Reumannplatz zu – keine Haft

Gericht
04.11.2025 18:23
Adrett gekleidet kommt der junge Syrer aus der U-Haft.
Adrett gekleidet kommt der junge Syrer aus der U-Haft.(Bild: Jöchl Martin)

In einer Rangelei stach ein junger Syrer einem anderen zweimal in den Bauch – ausgerechnet in der Waffenverbotszone am Wiener Reumannplatz. Nur dank schneller Not-OP überlebte das Opfer. Der 20-Jährige beteuert in seinem Prozess wegen versuchten Mordes seine Unschuld und wurde letzten Endes wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.

0 Kommentare

Über ein Jahr gab es am 11. Mai dieses Jahres bereits eine Waffenverbotszone am Wiener Reumannplatz im 10. Bezirk. Das ließ einen 20-jährigen Syrer aber scheinbar völlig unbeeindruckt. Er hatte nicht nur ein kleines Klappmesser eingesteckt, sondern war auch bereit dieses zu benutzen. Deswegen sitzt er jetzt vor Geschworenen.

Mädchen angepöbelt
Mit einer Gruppe anderer junger Männer stand der Angeklagte an einem Kebab-Stand an dem berüchtigten Gewaltbrennpunkt. Die nachfolgenden Ereignisse sind mehr als banal: Ein Mädchen ging mit einer männlichen Begleitung vorbei. Die Syrer pöbelten die beiden an. „Das Ergebnis war eine Schubserei, eine Rangelei“, so der Verteidiger des 20-Jährigen.

„Hab‘ gesehen, wie Gedärme heraushängen“
Und auf einmal blitzte eine Klinge auf. Zweimal wurde dem Opfer in den Bauch gestochen. Das will der angeklagte Syrer aber nicht gewesen sein: „Ich hab‘ nur gesehen, dass das Opfer sich den Bauch hält und stark blutet. Ich hab‘ gesehen, wie die Gedärme herausgehängt sind.“ Nur wegen einer raschen Notoperation überlebte der junge Mann.  

Lesen Sie auch:
Zu der blutigen Attacke war es am belebten Reumannplatz in Favoriten gekommen (Symbolbild).
Suche nach Angreifer
Bauchstich in Favoriten! WEGA leistet erste Hilfe
11.05.2025

Was der Verteidiger als „eine spontane Schlägerei und dann kam es dazu, dass jemand eine schwere Körperverletzung erlitt“ bezeichnet, qualifiziert die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord: „Wenn die Rettungskette nicht so gut funktioniert hätte, würden wir hier wegen vollendeten Mordes sitzen.“ Dem 20-Jährigen drohten bis zu 20 Jahre Haft. Schlussendlich wurde der junge Mann nicht wegen Mordversuchs, sondern wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Zehn Monate bedingt, er muss somit nicht in Haft.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.020 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.358 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
128.714 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Gericht
Trotz Waffenverbot
20-Jähriger stach am Reumannplatz zu – keine Haft
Krone Plus Logo
Fahndung läuft
Millionenbetrüger vom Wörthersee auf der Flucht
Tierquälerei-Anklage
Landwirt: „Mein Stall war komplett überfüllt!“
Bande vor Gericht
Kiloweise türkisches Gold nach Wien geschmuggelt
Schon dritte Strafe
Raub, Nötigung, Diebstahl: Mädchen (15) verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf