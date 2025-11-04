Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Eisenstadt

Was ziehe ich zum Schlafen an? Die Ritterrüstung!

Burgenland
04.11.2025 19:00
Mit einem Karteikasten tauchte der Mann vor den drei Berufsrichterinnen auf.
Mit einem Karteikasten tauchte der Mann vor den drei Berufsrichterinnen auf.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Gefährliche Drohung und NS-Wiederbetätigung: Einweisung für missverstandenen Hobby-Chemiker, der ja nur „dem Staat helfen“ will.

0 Kommentare

Als die Beamten in sein Haus eindrangen, um den Nordburgenländer zu verhaften, will er geschlafen haben. Der 45-Jährige trug eine Ritterrüstung und ging auf die Polizisten los. Er bezieht seit drei Jahren eine Erwerbsunfähigkeitspension und hat einen Erwachsenenvertreter, den er nicht akzeptiert. „Das ist ja nicht von mir beantragt worden.“

Früchtetee statt Tabletten
Am Landesgericht Eisenstadt soll das große Schwurgericht entscheiden, ob der Betroffene in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen wird. Laut Gutachten leidet er an paranoider Schizophrenie. Ob er in der U-Haft medikamentös behandelt wird? „Das brauche ich nicht. Ich trinke am Abend einen Früchtetee.“

Seit 2018 experimentiert der Mann daheim mit Chemikalien. Er extrahiert Edelmetalle aus Asche, „um die Wertschöpfung zu erhalten“. Die Flüssigkeiten, „ein Wehrmittel für unseren Staat“, deponierte er ungefragt bei Behörden und Ämtern. So auch am 23. Mai, als er im Eisenstädter Landhaus einen Fünf-Liter-Kanister, versehen mit einem Strahlenwarnzeichen, abstellte. Beigelegt war ein Schriftstück in englischer Sprache. Rechts oben hat er ein Hakenkreuz gezeichnet. Beim Verlassen des Gebäudes zeigte der angeblich studierte Molekularbiologe dem Portier den Hitlergruß. Ein Großeinsatz inklusive Evakuierung war die Folge.

Androide Roboter
Hakenkreuz? „Das ist das Gottesauge.“ Ausgestreckte rechte Hand? „Das ist der Gottesgruß. Damit empfange ich Signale aus Hamburg.“ Radioaktive Substanzen? „Asche hat einen Wert.“ Englisch? „Wir sind in Europa, falls das ein androider Roboter findet.“ Rassismus? „Als Biochemiker bin ich klar gegen Kreuzungen aus. Das führt zu Erbkrankheiten.“ Warum er das gemacht hat? „Weil ich keinen Zugang zur Industrie habe. Ich setze voraus, dass die Behörden etwas mit meiner Wissenschaft anfangen können. Zum Wohle des Staates.“

Die Einweisung wird angeordnet. Nicht rechtskräftig.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 15°
Symbol heiter
Güssing
1° / 16°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
2° / 16°
Symbol heiter
Neusiedl am See
3° / 15°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.215 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
133.471 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
129.363 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Burgenland
Centum 2.0
Wein, der für ein ganzes Jahrhundert steht
Müllverband
„2026 wird es keine Erhöhung der Gebühren geben“
Klinik Oberwart wächst
Neue Ambulanzen entstehen im Container-Zubau
„Herr General“ an Bord
Alfons Haiders Chauffeurin und sein „Dienstwagen“
Aufruhr in Gemeinderat
Ist privates Geschäft mit der Politik vereinbar?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf