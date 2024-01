12-jähriges Kind von Fahrrad gestoßen

Eine ziemlich feige Aktion starteten zwei Jugendliche am Montag um 17 Uhr in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau. Dort lauerten sie einem 12-jährigen Burschen auf, der nach der Schule gerade am Rad unterwegs nachhause war. Das Opfer befand sich im Bereich Pfarrgasse, als es von den Unbekannten vom Rad gestoßen wurde. Anschließend versuchten die Brutalos, an den Rucksack des 12-Jährigen heranzukommen.