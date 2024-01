Diese Tierchen suchen ein neues Zuhause

Die erfahrene, ältere Mischlingsdame Betty (13) sucht ein schönes Zuhause für ihren Lebensabend. Sie ist eine ruhige Hündin und mit anderen Hunden verträglich. Sie rückt jedoch gerne in den Hintergrund und genießt die Ruhe. Allzu viel Trubel ist für Betty nichts. Die Hündin kann auch mal zeigen, wenn ihr was nicht passt. Daher suchen wir für sie einen Platz ohne Kinder und mit Menschen, die im besten Falle etwas Hundeerfahrung mitbringen. Auch genug Zeit sollte für die kleine Hündin da sein. Aufgrund ihres Alters leidet Betty schon an grauem Star, das bedeutet sie sieht und hört nicht mehr allzu viel. Das hält sie aber nicht davon ab sich im Alltag zurecht zu finden.