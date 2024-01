Aus dem braven Dosen-Kind muss ein Flegel werden

Verschiedene Auffassungen von Erziehung

Fanny Brunner stellt den Kinderbuch-Klassiker von Christine Nöstlinger in einer spritzigen Version auf die Bühne. Kathrin Grumeth ist eine etwas verträumte Bartolotti, die an ihrer Mutterrolle wurschtelt. Friedrich Eidenberger stolpert als „Hausfreund“ Egon gleich in die strenge Vaterrolle, mit seiner Spießigkeit ist er brillant, als clowneske Figur unglaublich grandios.