Tirol: Tore auf für zweite Hybride Lehrlingsmesse

Auf 2700 Schüler von Reutte bis Osttirol freut sich Wolfgang König, geschäftsführender Gesellschafter der Kaiser und König Innovations GmbH (KIG). So viele Jugendliche werden sich von Mittwoch bis Freitag auf der zweiten Hybriden Lehrlingsmesse in der Innsbrucker Messe über mehr als 200 Lehrberufe informieren. Wie berichtet, wird die zweite Auflage erneut von der KIG mit mehreren Partnern veranstaltet. Auch die „Krone“ ist mit an Bord.