LR Mair überzeugt: „Lehrlinge auf der Überholspur“

Wie sucht man sich als junger Mensch am besten einen Lehrberuf aus?

Junge Menschen können heutzutage aus einer Vielzahl von Lehrberufen auswählen und haben dabei oft die Qual der Wahl. Für Information und Beratung zu Fragen rund um die Themen Bildung, Beruf und Lehre können verschiedenste Informationskanäle genutzt werden. Beispielsweise die „bildungsinfo-tirol“ oder auch die „Lehrlingsmesse“, die mit Unterstützung der ,Krone’ vom 10. bis 12. Jänner 2024 in der Messe Innsbruck stattfindet. Viele Betriebe bieten Schnuppertage an, um Berufsfelder näher kennenzulernen. Veranstaltungsformate, wie das „Offene Werkstor Hall in Tirol“ am 13. Juni 2024, bieten geführte Einblicke in die Arbeitswelt von Industrie- und Gewerbebetrieben.