Vorhang auf und Bühne frei für die Lehre in Tirol

Rund 10.000 Jugendliche absolvieren derzeit eine Lehre in Tirol, wie David Narr, Fachkräftekoordinator in der Wirtschaftskammer Tirol, gegenüber der „Krone“ vorrechnet. So wie in anderen Branchen noch Fachkräfte fehlen, sind auch zahlreiche Firmen stets auf der Suche nach motivierten Burschen und Mädchen. Laut Narr gibt es noch mehr als 2370 offene Lehrstellen in Tirol. Am beliebtesten sind unter den jungen Männern die Elektro- und Metalltechnik sowie die Kfz-Technik. „Bei den Mädchen sind es Einzelhandels- und Bürokauffrau sowie Stylistin“, weiß Narr.