Hybride Lehrlingsmesse geht in die zweite Runde

Die zweite hybride Lehrlingsmesse findet vom 10. bis 12. Jänner 2024 in der Messe Innsbruck statt. Am Mittwoch und Donnerstag sind die Tore von 9 bis 17 Uhr, am Freitag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Schulklassen werden von Guides in sechs Gruppen durch sechs Stationen geführt. Sowohl das Bühnenprogramm als auch die „Hands-on-Stationen“ werden live übertragen. Online ist die Messe ein Jahr lang abrufbar. Mittwoch und Donnerstag finden die Berufsorientierungstage statt, am Freitag gibt es den Familientag und -abend. Mehr als 20 Betriebe haben schon einen Stand gebucht. Für weitere 80 ist noch Platz vorhanden. Weitere Infos gibt es unter www.lehre4you.at