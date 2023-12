Messe im Jänner: „Lehre Türöffner am Arbeitsmarkt“

Geöffnet ist die Messe am 10. und 11. Jänner jeweils von 9 bis 17 Uhr, am 12. Jänner von 9 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr als 40 Lehrbetriebe sowie zwölf Tiroler Fachberufsschulen betreuen die so genannten „Hands-on-Stationen“, bei denen die Jugendlichen die Berufe selber ausprobieren können. Die Schulklassen werden von Guides in sechs Gruppen durch sechs Stationen geführt. Angefangen von den Banken bis hin zum Verkehr sind dort zahlreiche Branchen vertreten.