Flandern: Ein Ort des guten Geschmacks

KUNST IN DER KIRCHE

Gastronomie ist eine Form von Kunst, und sie begegnet uns in Flandern an vielen Stellen, nicht nur im Sterne-Restaurant – es gibt für jeden Geldbeutel das richtige Angebot. Apropos Kunst: In Roeselare sollte man unbedingt einen Blick in die Sint-Amandskerk de Coninckplein werfen.