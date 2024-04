Die „Krone“ sucht den „Starnacht“ Superfan!

Danach geht es für die „Starnacht“-Familie an den Wörthersee, wo in der wunderschönen Kulisse in der Klagenfurter Ostbucht am 12. und 13. Juli das 25- jährige Jubiläum der „Starnacht am Wörthersee“ gefeiert wird. Die Zuschauer dürfen sich auf eine bunte Gästeliste freuen: Christina Stürmer, Bülent Ceylan, Ben Zucker, Die Seer, Folkshilfe, Melissa Naschenweng und Thorsteinn Einarsson haben für das Musikereignis, das zum Fixstern im Kärntner Eventkalender zählt, schon ihre Stage-Tickets gelöst.