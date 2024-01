Wintereinbruch weniger stark als vorhergesagt

In höherern Lagen hat sich damit der Winter zurückgemeldet, Doch die großen Mengen blieben und bleiben aus. Laut derzeitiger Prognose können im Alpenbereich noch bis 15cm Neuschnee zusammenkommen. Im Norden Oberösterreichs bleibt zumindest am Sonntagvormittag noch regnerisch, dann erst sollen die Temperaturen unter null Grad rutschen und es könnten auch noch ein paar Flocken bis ins Tal schaffen. Zu Mittag werden zwischen plus ein Grad im Innviertel und minus 9 Grad auf 1500 Meter erwartet.