Stadt-Schwarzer will Hilfe von Kollegen vom Land

Der Wahlkampf für die Bürgermeisterwahl am 10. März nimmt Fahrt auf. Besonders ÖVP-Kandidat Florian Kreibich ist recht umtriebig. Er braucht vor allem eines dringend: Bekanntheit. Dafür griff er diese Woche zu einem ungewöhnlichen Mittel. Er schrieb alle 25.000 Salzburger ÖVP-Mitglieder an, in Stadt und Land.