Nur die ÖVP tritt bei der Gemeindewahl überall an

Gut gefüllter Wahlzettel zeichnet sich in Hallein ab

Ebenfalls praktisch nur im Zentralraum ist die KPÖ Plus mit einer Liste vertreten. Außerhalb der Stadt Salzburg ist ein Antreten in Wals-Siezenheim fix und in Hallein wahrscheinlich. Dazu könnten noch drei weitere Orte aus dem Flach- und Tennengau kommen. Die Neos treten neben der Stadt Salzburg fix in Hallein an. In zwei Flachgauer Gemeinden werden dazu noch Gespräche über eine Neos-Liste geführt.