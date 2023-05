Bing und Edge: Microsoft setzt KI-Offensive fort

Der US-Technologieriese Microsoft wird seine Suchmaschine Bing und den Browser Edge mit weiteren Funktionen künstlicher Intelligenz (KI) ausstatten. Das kündigte Microsoft-Manager Yusuf Mehdi am Donnerstag in einem Blogeintrag an. Bisher offerierte Microsoft ein textbasiertes KI-Angebot, also eine Textsuche und einen Chat-Roboter. Künftig liefert das KI-System auf dem Microsoft-Suchportal Bing oder im Microsoft-Browser Edge auch visuelle Suchergebnisse.