SPÖ-Chef Hergovich übt „Öffi-Kritik“ an Gewessler

Land soll Verbesserungen auf Schiene bringen

Diese trage indes Ministerin Gewessler, die Klientelpolitik betreibe, bei welcher der Ausbau der Infrastruktur zu kurz komme. „Auch das günstigste Klimaticket wird uns nichts bringen, wenn der Zug gar nicht oder viel zu spät kommt“, erklärt der SPÖ-Chef. Im Verkehrsministerium wollte man nicht zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Zu große Unterschiede ortet Hergovich aber auch bei der Anbindung ans Öffi-Netz. Im weiten Land würden 66 Prozent der Einwohner nur über eine Basisversorgung oder gar keine Anbindung ans Öffis-Netz verfügen. In Vorarlberg sei der Wert nur etwa halb so hoch. Auch deshalb fordert Niederösterreichs SPÖ-Chef mehr Geld vom Land, um Verbesserungen im Öffi-Bereich auf Schiene zu bringen. Im rot regierten Wien werde pro Kopf immerhin fast sechsmal so viel Geld in die Öffi-Infrastruktur gepumpt, wie in Niederösterreich.