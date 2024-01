Ringen um erstes TikTok-Verbot in USA geht weiter

Montanas Verbot hätte am 1. Jänner in Kraft treten sollen. US-Bezirksrichter Donald Molloy erließ jedoch am 30. November eine einstweilige Verfügung, um das Verbot der in chinesischem Besitz befindlichen App zu blockieren. Molloy erklärte, Montanas Gesetz verstoße in mehrfacher Hinsicht gegen die Verfassung und überschreite die Macht des Staates.