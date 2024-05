Bungalow in Vollbrand: 100 Florianis im Einsatz

Gegen 15 Uhr wurden zehn Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand in Groß Enzersdorf gerufen. Ein Bungalow stand in Flammen. Die Einsatzkräfte starteten sofort mit den Löscharbeiten. „Gleichzeitig kümmerten sich mehrere Löschtrupps um den Schutz der umliegenden Gebäude“, berichtete Einsatzleiter Engelbert Herney von der örtlichen FF in einer Aussendung. Neun Atemschutztrupps wurden für die Brandbekämpfung eingesetzt.