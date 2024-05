Zum Muttertag süße Grüße aus dem eigenen Garten

Es gibt so viele Mütter auf der Erde, doch eine ist die beste und die gehört mir!“ So würden vermutlich die meisten Kinder ihre Mama beschreiben und am kommenden Sonntag zum Muttertag hochleben lassen. Und weil es in unserem Land ganz viele dieser großartigen Mütter gibt, ist mein heutiger Beitrag eben diesen tollen Frauen gewidmet! (M)eine kleine Inspiration aus der Natur, wie auch „erwachsene Kinder“ ihrer Mutter Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe zeigen können. Wie das am besten geht?