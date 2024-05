Schumacher-Uhren kommen jetzt „unter den Hammer“

Schumachers Uhrensammlung sei recht umfangreich, sagte Christie‘s Uhrenspezialist Alexandre Gouverneyre der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Genf. „Die Familie denkt, dass diese Stücke in Sammlungen besser aufgehoben sind.“ Andere Chronometer, die Schumacher oft getragen habe und die deshalb mit persönlichen Erinnerungen verbunden seien, blieben in Familienbesitz.