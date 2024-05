Keuchhusten-Fälle steigen rasant: Fünf Babys tot

Mehr Keuchhusten-Fälle in Europa: Österreich mit geringster Impfquote

Im Jahr 2023 bis April 2024 sind in Europa fast 60.000 Fälle von Keuchhusten gemeldet worden. Das ist ein Anstieg um mehr als das Zehnfache im Vergleich zu 2022 und 2021, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Mittwoch mit. Laut dem Bericht hat Österreich mit 84 Prozent die niedrigste Pertussis-Impfrate in Europa.