Boeing 737 landet in der Türkei auf dem Fahrwerk

Ursache wird ausgeforscht

Eine Untersuchung des Vorfalls sei im Gange, hieß es. Erst am Mittwoch war ebenfalls in der Türkei eine Boeing 763 des Logistik-Konzerns FedEx am Istanbuler Flughafen nach Problemen am vorderen Fahrwerk auf dem Rumpf gelandet, wie der Flughafen mitteilte.