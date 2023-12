Streifenwagen auf Kreuzung mit Pkw kollidiert

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr war eine Polizeistreife vom Villacher Ring in Richtung Rosentaler Straße zu einem Einsatz unterwegs. Trotz Blaulicht, Folgetonhorn und verringerter Geschwindigkeit kam es auf der Kreuzung mit der August-Jaksch-Straße zu einer Kollision mit dem Pkw einer 63-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt, die in den Viktringer Ring einbiegen wollte.