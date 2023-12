Polizei ging jugendlicher Einbrecher ins Netz

Neben Drogen stellten die Beamten nämlich auch noch etwas anderes sicher: mehrere Münzrollen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Jugendliche schließlich mit zwei bis dato ungeklärten Einbrüchen in eine Feldkircher Bäckereifiliale in Verbindung gebracht werden - der erste ging am 11. Dezember über die Bühne, der zweite folgte am 22. Dezember.