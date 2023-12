Countdown 2023: Das erwartet uns beim Wetter

Es geht weiter mit den Wolken

„Am Samstag machen sich am Vormittag mehr Wolken bemerkbar. Im Tagesverlauf gibt es dann eine Wetterbesserung, die Wolken lockern auf und es blinzelt immer wieder die Sonne raus“, so Meteorologe Christoph Matella von Ubimet.

Korken knallen bei leichtem Regen

Zum Countdown des Jahreswechsels nähert sich eine Kaltfront. Am Silvestertag kann uns speziell in den Becken und Tälern wieder viel Nebel begleiten. Entlang der Karnischen Alpen und Karawanken fallen zwar ein paar Tropfen vom Himmel, Frau Holle schaut aber aus jetziger Sicht nicht vorbei. Und daran ändert sich auch am Neujahrstag nicht viel. Vor allem im Klagenfurter Becken, Drautal, Gailtal und Lavanttal hält sich der Nebel recht hartnäckig. Das Ganze bei Werten bis maximal sieben Grad.