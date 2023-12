Schlimmste Weihnacht | Danke sagen

Danke sagen. Zu Weihnachten, da sollten wir, wie Conny Bischofberger heute in ihrer „Krone“-Kolumne schreibt, auch an jene denken und ihnen danke sagen, „denen man nie begegnet ist“. Sie meint den „Lastwagenfahrer, der all die Weihnachts-Köstlichkeiten termingerecht in den Supermärkten abliefert“ genauso wie „die Frau, die vielleicht wie 300.000 andere verkühlt ist und trotzdem schon um vier aufsteht und in die Arbeit pendelt“ oder „die Schneeschaufler am Land, die Feuerwehrleute nach dem Sturm, Zugbegleiterinnen in überfüllten Railjets“ und viele mehr - von den Pflegekräften bis zu den Zustellern. Sie erinnert an die vielen Menschen „mit undankbaren Jobs, die für ziemlich wenig Geld dafür sorgen, dass unser Land funktioniert“. Ja, an die sollten wir denken und ihnen danke sagen - zu Weihnachten und das ganze Jahr!