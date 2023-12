„Bis zum 14. Geburtstag war mir alles egal“

Mit neun Jahren kam der Teenager-Angeklagte zum ersten Mal für ein Jahr in eine betreute Wohneinrichtung, dann zurück zu den Eltern. Ab dem zwölften Lebensjahr lebte er in Wohneinrichtungen. Dort kann ihm keiner Paroli bieten: Bis zu seinem 14.…Geburtstag am 17.…September beging der Bursch eine unfassbar lange Liste an Straftaten – von Einbrüchen und Autodiebstählen bis hin zu massiven Gewaltdelikten.