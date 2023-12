Serien-Krimineller (14) froh über „Häfenurlaub“

Zu aggressiv: Mit neun Jahren kam der Teenager-Angeklagte zum ersten Mal für ein Jahr in eine betreute Wohneinrichtung, dann zurück zu den Eltern. Ab dem 12. Lebensjahr in Wohneinrichtungen. Und dort kann ihm keiner Paroli bieten. Bis zu seinem 14. Geburtstag am 17. September beging der blonde Bursch mehr als 200 Straftaten, von Einbrüchen und Autodiebstählen bis hin zu massiven Gewaltdelikten, so soll er beispielsweise einen Obdachlosen bewusstlos gewürgt haben. Seine bisherige Schulbildung: fünf Klassen Volksschule, zwei Klassen Mittelschule.