Das Weihnachtsfest riechen und hören und fühlen

Der 16-Jährige, der im Chor auch auf Adventfeiern singt, kann durchaus Gerüche zuordnen, weiß aus welcher Richtung Seife, Weihrauch, Süßkram oder Bratwurst daherkommen, kommt so durchaus in Weihnachtsstimmung. „Wir haben die gleiche Gefühlswahrnehmung nur eben über andere Kanäle“ erklärt Heinz Pfeifer, Obmann des Kärntner Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Er gehört selbst zu den rund 6000 Menschen in Kärnten, die auf Grund der Stärke ihrer Sehbehinderung als blind bezeichnet werden.