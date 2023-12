Hyundai verkauft Russland-Produktion um 100 Euro

Hyundai steht vor dem Verkauf seiner Produktionsanlagen in Russland zu einem symbolischen Preis. Der Vorstand habe die Pläne zum Verkauf von Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) in Sankt Petersburg an Art-Finance LLC gebilligt, teilte Südkoreas Branchenführer am Dienstag mit. „Hyundai ist dabei, die letzten Arrangements mit Art-Finance für die Einzelheiten des Deals zu treffen.“