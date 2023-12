Wallner fordert Zusatzmillionen für Gemeinden

Den Grund für die angespannte Situation sieht Wallner in den knappen Budgets der Kommunen- Die Ertragsanteile für die Gemeinden könnten 2024 aufgrund eines Einbruchs bei der Grunderwerbsteuer nicht mit den Ausgaben Schritt halten, die vereinbarte Vorauszahlung an die Gemeinden in Höhe von rund 300 Millionen Euro werde nicht ausreichen. Einer Prognose des Zentrums für Verwaltungsforschung zufolge „wird jede zweite Gemeinde in Österreich nicht mehr in der Lage sein, ihr Budget auszugleichen“, erklärte Wallner.