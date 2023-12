Die Marke Vorarlberg soll nun „erlebbar“ werden

Reichlich Irritationen

Für reichlich Irritation sorgt hier allerdings der Umstand, dass 3 von diesen 7 Millionen Euro in das Projekt „Wohnen 550“ und den neu gegründeten Bodenfonds fließen. Das hat mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen höchstens bedingt zu tun. Wallner selbst sprach die Kritik an dieser Mittelverteilung am Dienstag an - und ließ erneut wissen, dass er diese nicht verstehen würde.