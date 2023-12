Marokkaner bewaffnete sich bei Verhaftung

Der Verhandlungsgruppe der Polizei gelang es in weiterer Folge, ihn zum Weglegen des Messers zu überreden. Er verharrte jedoch weiterhin am Fenster und drohte immer noch mit einem Sprung in die Tiefe. Die Feuerwehr breitete unterhalb des Gebäudes vorsorglich ein Sprungtuch aus. Beamten des Einsatzkommandos Cobra gelang es kurz darauf, den Marokkaner über eine Abseiltechnik zurück in das Zimmer zu stoßen, wie die Polizei berichtet. Dort konnte er schließlich unverletzt festgenommen werden.