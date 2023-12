Für Feinschmecker: Karpfenfilet in Krenkruste

Die beiden Profis sind wohl auch schon in Weihnachtsstimmung! Denn kurz vor Heilig Abend zaubern sie in der „Krone“-Kulinarik-Serie „gesund gekocht“ ein Gericht, das bei vielen Familien am 24. Dezember auf den Tisch kommt: Karpfen! Und zwar in Krenkruste gebacken, serviert mit Nudeln aus Wurzelgemüse, Erdäpfel und Zitronenobers. Den Fisch bekamen Kochlehrer Gerhard Pachschwöll-Kral und Food-Bloggerin Magdalena Schneemann von der Teichwirtschaft Haberzeth aus Sittendorf bei Grafenegg zur Verfügung gestellt.