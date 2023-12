Das Rad-Geheimnis einer 4343-Einwohner-Gemeinde

Was bekommen Babys ins Fläschchen?

Und somit in jenem 4343-Einwohner-Ort, der nicht nur Kepplinger hervorgebracht hat. Denn auch die Steyr-Asse Raphael und Marvin Hammerschmid sowie Jakob Reiter kommen aus Walding. Vier Rad-Profis aus so einer kleinen Gemeinde hat absoluten Seltenheitswert. Weshalb man durchaus fragen darf: Was bekommen die Babys in Walding in ihr Fläschchen?