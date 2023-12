24-Jähriger schlug Polizist mit Faust ins Gesicht

Die Polizisten brachten den aggressiven Mann in die Verwahrungszelle ihrer Inspektion. Dabei spuckte der Welser herum und trat mit dem Fuß gegen einen weiteren Beamten. Da reichte es den Polizisten: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels ordnete diese die Einlieferung in die Justizanstalt an.