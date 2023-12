Olympiasieger verrät Grund, warum er so nervös war

Nervosität wegen 6er-Heats

Sein erster Sieg seit exakt einem Jahr - damals triumphierte er ebenfalls in Cervinia - war hart erkämpft. „Ich war vor dem Start sehr nervös“, erklärte der Olympiasieger, der bis in den September an den Folgen der Gehirnerschütterung litt.„Die Tatsache, dass wir in 6er-Heats gefahren sind, war für mich schwierig. Ich habe oft daran gedacht, dass ich da auf gar keinen Fall stürzen möchte.“